В Петербурге задержали создателей фейковых интернет-магазинов бытовой техники и компьютеров

Оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали четверых петербуржцев, подозреваемых в создании подставных интернет-магазинов бытовой и компьютерной техники. Злоумышленникам удалось заработать с помощью мошеннической схемы около 10 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба городского главка полиции. Как считает следствие, преступная группа, возглавляемая 44-летним ранее судимым петербуржцем, содержала несколько сайтов, маскирующихся под известные бренды. Через них предлагались товары дешевле среднерыночной стоимости в среднем на 10%. Получая от клиентов предоплату, мошенники переставали выходить на связь. Таким образом они смогли заработать порядка 10 млн рублей.

В ходе обысков полиция изъяла у подозреваемых банковские карты и средства связи. По всем фактам обмана следственными органами возбуждены уголовные дела по ст. 159 (Мошенничество) и ст. 159.3 (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Двух фигурантов отправили в СИЗО, еще двум избрали подписку о невыезде.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о задержании по подозрению в мошенничестве врио главы администрации деревни Горбунки в Ленобласти.