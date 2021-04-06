Британская королева лишила рыцарского звания педофилов, насильников и мошенников

Королева Елизавета II лишила рыцарского звания девять человек в прошлом году и в общей сложности 70 человек за последние десять лет. По данным The Times, оба эти показателя являются рекордными.

В прошлом году рыцарского звания были лишены продюсер Харви Вайнштейн, который был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства; бывший помощник Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс, признанный виновным в двух изнасилованиях; бывший финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани, совершивший мошенничество с акциями этой компании, а также еще несколько людей, имевших рыцарское звание, но совершивших либо мошенничество, либо преступления сексуального характера.

За все время своего правления королева Елизавета II лишила рыцарского звания 186 человек, включая работавших на советскую разведку Кима Филби и Энтони Бланта, государственных лидеров Роберта Мугабе и Николае Чаушеску. Самым «спокойным» был период с 1981 по 1990 год, когда рыцарского звания были лишены 11 человек. До последнего десятилетия долгое время рекордным считался период с 1951 по 1960 год, когда рыцарского звания лишились 26 человек.

В рыцарское достоинство обычно возводятся британские подданные и иностранцы по рекомендации правительства ее величества. В случае с иностранцами речь идет о так называемом почетном рыцарстве, когда награждаемые не могут пользоваться традиционными почетными префиксами «сэр» или «дама».

Секретариат кабинета министров обязательно сообщает о том, за что конкретный человек удостаивается рыцарского звания. Однако информация о том, за что он был этого звания лишен, не разглашается, чтобы, как сообщили в секретариате газете The Times, не препятствовать «свободному и открытому обсуждению» в комитете, решающем вопросы лишения званий. Однако анализ данных, проведенный британским изданием, показывает, что с 1945 года в числе тех, кого королева лишала рыцарского звания, чаще всего оказывались люди, совершившие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За последние 20 лет на них приходится 37% случаев лишения звания. На втором месте стоят люди, совершившие мошенничество,— 21%.

О лишении рыцарского звания экс-главы Royal Bank of Scotland Фреда Гудвина читайте в материале “Ъ” «Банкира приравняли к диктаторам».

Алена Миклашевская