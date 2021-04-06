Мишустин: вирус не отступил

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что снижения заболеваемости коронавирусом в России не происходит. По его словам, ситуация стабильна, и важно не допустить ее ухудшения. Михаил Мишустин поручил к 9 апреля подготовить новые меры по защите людей от коронавируса.

«Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса стабильна и без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит, вирус не отступил»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24». «Мы видим, как она (ситуация.— “Ъ”) развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии… Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране»,— добавил премьер.

Он призвал оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от болезни, и наращивать темпы вакцинации.

В России зарегистрировано около 4,6 млн заражений коронавирусом с начала пандемии. Последние три дня фиксируется менее 9 тыс. заболевших. В общей сложности от COVID-19 умерли больше 100 тыс. человек.

О распространении коронавируса — в материалах “Ъ”.