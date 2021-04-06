БКС поможет выбрать активы

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» организовал в Ростове-на-Дону встречу с финансовым экспертом, управляющим активами Андреем Русецким. Главной темой обсуждения стали влияние «вирусного» кризиса 2020 года на финансовые рынки и реакция на эти изменения со стороны индустрии благосостояния. Возможности для получения дохода от работы на рынке ценных бумаг остаются в любых условиях, уверен эксперт, главное — выбрать правильную стратегию и надежного партнера.



Господин Русецкий рассказал о стратегиях, которых придерживаются специалисты Управляющей компании БКС в настоящее время. В первую очередь эксперт подчеркнул, что компания не стремится использовать всю волатильность для получения быстрого дохода, предпочитая формировать долгосрочные отношения с клиентами.

«Наши продукты — долгие, — обратил внимание эксперт. — Более рисковые активы, такие как акции, «раскрываются» с точки зрения доходности обычно через несколько лет. Мы рекомендуем клиентам вкладывать в них на срок не менее трех лет».

Говоря о конкретных инвестиционных инструментах, Андрей Русецкий отметил, в частности, наличие значительной разницы между американским и российским рынками акций. Ситуация на первом определяется политикой ФРС, которая в условиях пандемии готова «заливать деньгами» все падения. По словам эксперта, если во время предыдущих кризисов котировки акций компаний США возвращались на прежние уровни за срок до трех лет, то в 2020 году на это потребовалось не более полугода — сказались оперативные меры Федерального резерва в виде снижения ставки и предоставление ликвидности в размере 3 трлн долларов.

«Политика ФРС предсказуема на 95%, — добавил господин Русецкий. — Сейчас ожидать повышения ставки можно не раньше, чем после 2023 года. Соответственно, это будет спокойный период для вложений в американский рынок. Если и будут какие-то падения, то ФРС снова запустит стимулы и стоимость активов опять повысится».

С акциями российских компаний ситуация другая: они входят в число самых недооцененных активов на мировых финансовых рынках, считает эксперт. По словам Андрея Русецкого, в настоящее время российские акции торгуются с дисконтом 50-70% относительно зарубежных аналогов. Однако отечественные эмитенты платят одни из самых высоких в мире дивидендов, и уровень приближается к 9%.

«Доходность дивидендных акций в настоящий момент на 2 п.п. выше, чем облигаций надежных эмитентов, — сообщил господин Русецкий. — Такая ситуация сложилась только в России».

Нынешняя стратегия УК БКС предусматривает инвестиции в «цикличные» компании, которые сильно пострадали от кризиса, но имеют хорошие перспективы роста после его завершения. Как пример таких эмитентов Андрей Русецкий упомянул авиакомпании: на этом рынке сформировался огромный отложенный спрос. Кроме того, БКС инвестирует в покупку акций компаний стоимости, которые недооценены из-за каких-либо внешних факторов, а не в связи со слабыми финансовыми показателями.

Эксперт напомнил инвесторам о базовом принципе связи рисков и доходности: облигации доходнее депозитов, но проигрывают акциям. Что касается валют, то для состоятельного человека, в потреблении которого высока доля импортной продукции и расходов на товары и услуги за рубежом, оптимальный вариант — держать до 50% активов в долларах США.

«Важно иметь портфель, который соответствует риск-профилю клиента и с которым вам комфортно, — добавил Андрей Русецкий. — Чтобы его сбалансировать, можно прибегнуть к инструментам коллективных инвестиций, в частности покупке паевых фондов. Финансовые советники БКС, конечно, помогают клиентам работать на финансовых рынках и самостоятельно, но, например, при покупке международных облигаций минимальный объем лота — $ 200 тыс. А для обеспечения сбалансированности портфеля нужна его диверсификация».

«БКС Мир инвестиций» — крупнейшая инвестиционная компания на российском рынке. Общая сумма клиентских активов БКС превышает 0,5 трлн руб. Каждая третья сделка на Московской бирже совершается в интересах клиентов компании.

Андрей Русецкий — управляющий активами «БКС Мир инвестиций». Опыт работы на финансовом рынке — с 2007 года. В настоящее время под его управлением находятся активы общей стоимостью более 5 млрд руб.

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