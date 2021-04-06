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Петербургское АО «Силовые машины» подписало меморандум о сотрудничестве с «КАМАЗом»

АО «Силовые машины» и ПАО «КАМАЗ» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере производства блочно-модульных газопоршневых электростанций (ГПЭС). Компании рассматривают в том числе возможность создания совместного предприятия по их производству.

Об этом рассказала пресс-служба «Силовых машин». Документ подписали генеральные директора компаний Тимур Липатов и Сергей Когогин. В соответствии с меморандумом оба предприятия направят усилия на локализацию в РФ производства ГПЭС мощностью от 0,5 МВт на базе двигателей КАМАЗ и KAMAZ-Baudouin. «Силовые машины» обеспечат производство ГПЭС собственным генераторным, теплообменным и холодильным оборудованием и автоматическими системами управления.

Как отметил генеральный директор АО «Силовые машины» Тимур Липатов, совместное производство позволит дать потенциальным заказчикам гибкость в выборе модели реализации проекта энергоснабжения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что АО «Силовые машины» опубликовало финансовую отчетность за 2020 год.

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