В Геленджике в 2021 году потратят 49 млн рублей на спецтехнику для уборки улиц

Мэрия Геленджика дополнительно выделит 24 млн руб. на покупку спецтехники для уборки улиц курорта. Об этом в Telegram-канале рассказал глава города Алексей Богодистов.

С учетом ранее запланированной суммы, общий объем финансирования по этому направлению составит 49 млн руб. «Самосвалы, погрузчики, грузопассажирские машины, электромобили – приобретаем ту технику, которая может подметать, вывозить мусор, мыть и чистить. Дал поручение готовить документы на ближайшую сессию, будем вносить уточнение в бюджет», - сообщил господин Богодистов.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике дорожный фонд в 2021 году увеличат на 11%. Общий объем дорожного фонда на курорте в 2021 году составит 277 млн руб. Это на 28 млн руб. или на 11,2% больше, чем годом ранее. Деньги пойдут на развитие дорожной инфраструктуры в текущем году.

Елена Зуева