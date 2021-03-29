В Геленджике дорожный фонд в 2021 году увеличат на 11%

Общий объем дорожного фонда в Геленджике в 2021 году составит 277 млн руб. Это на 28 млн руб. или на 11,2% больше, чем годом ранее. Об этом было объявлено на очередном заседании думы муниципального образования.

Деньги пойдут на развитие дорожной инфраструктуры в текущем году. Финансирование увеличили за счет поступления доходов сверх прогнозировавшегося уровня и за счет оставшихся средств прошлого отчетного периода, сообщил Юрий Кациди, начальник финансового управления администрации курорта.

«Увеличение дорожного фонда дает нам возможность ходатайствовать о выделении большего количества средств на ремонт тротуаров, дорог, установку знаков, пешеходных переходов. Если у нас будут достойные предложения, я уверен, что глава их поддержит и они будут реализованы уже в этом году», - отметил председатель городской Думы Геленджика Михаил Димитриев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в целом в Краснодарском крае дорожный фонд в 2021 году увеличат на 6,6%. Его объем составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. больше, чем годом ранее. В целом, по итогам 2021 года на Кубани планируют отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

Елена Зуева