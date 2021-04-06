Умер «отец евро» Роберт Манделл

В минувшую субботу, 3 апреля, в возрасте 88 лет умер экономист Роберт Манделл, лауреат Нобелевской премии, человек, которого называют идейным вдохновителем единой европейской валюты, «отцом евро». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Роберт Манделл родился в канадском Кингстоне. Экономикой он заинтересовался в старших классах школы, когда на одном из уроков учитель не смог доходчиво объяснить суть девальвации. Молодой человек докопался до сути сам и, по его словам, навсегда полюбил «великие загадки» и «математическое, геометрическое строение» экономики. Он получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии, степень магистра экономики — в университете Вашингтона в Сиэтле, степень доктора экономики — в Массачусетстком технологическом институте (MIT). Преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в Стэнфорде, в Чикагском университете, в университете Ватерлоо и других. Работал экономическим советником при ООН, МВФ, Всемирном банке, Европейской комиссии, совете управляющих Федеральной резервной системы, Министерстве финансов США, консультировал по вопросам экономики правительство Канады и ряда других стран.

В начале 1960-х годов он разработал теорию оптимальных валютных зон — областей, где возможно достижение общих целей монетарной политики несколькими территориями с наименьшими затратами или потерями, то есть могут быть достигнуты цели внутреннего равновесия, такие как низкая инфляция и полная занятость, и внешнего — устойчивый платежный баланс. Эта теория широко использовалась для анализа возможной интеграции стран с общими интересами. В 1999 году Роберт Манделл был удостоен Нобелевской премии «За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон». Именно эта теория стала основной для создания единой европейской валюты евро.

Роберт Манделл умер после тяжелой продолжительной болезни в больнице в городе Тоскана. От двух браков у него остались четверо детей.

О первых десяти годах существования евро читайте в материале “Ъ-Власть”.

Алена Миклашевская