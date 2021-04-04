Франция договорилась с Еврокомиссией о помощи Air France—KLM

Правительство Франции и Еврокомиссия пришли к соглашению по поводу нового пакета финансовой помощи авиакомпании Air France—KLM, которая оказалась в сложном положении на фоне резкого сокращения авиаперелетов в условиях пандемии. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала LCI. «Это очень хорошие новости для Air France и для всего авиационного сектора Франции. Переговоры были долгими и непростыми, но, думаю, мы пришли к хорошему соглашению»,— заявил министр, не раскрывая при этом детали этого соглашения.

В прошлом году авиаперевозчик получил помощь в размере €10,4 млрд в виде прямых кредитов и госгарантий от Франции и Нидерландов. На конец 2020 года чистый долг Air France—KLM вырос до €11 млрд. На протяжении последних месяцев власти Франции вели переговоры с Еврокомиссией о новой помощи авиаперевозчику. Еврокомиссия изначально требовала, чтобы Air France—KLM в обмен на помощь отказалась от 24 слотов (время, выделенное рейсу для прибытия или отправления в конкретный период) в парижском аэропорту Орли, чтобы французско-нидерландская компания оказалась в одинаковом положении с другими авиаперевозчиками, отказавшимися от части слотов для получения помощи. В итоге, по словам министра Ле Мэра, удалось договориться об отказе от меньшего числа слотов. Министр отметил, что французское правительство готово прийти на помощь авиакомпании, которая считается стратегически важной для страны и предоставляет рабочие места десяткам тысяч человек. Однако, по словам министра, авиакомпания, со своей стороны, тоже должна приложить определенные усилия, в частности, сократить уровень вредных выбросов, повысить конкурентоспособность, вернуться к прибыли.

Детали соглашения властей Франции с Еврокомиссией будут обсуждены 5 апреля на заседании совета директоров Air France—KLM, а затем их обнародуют.

Алена Миклашевская