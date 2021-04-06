На Урале зафиксировали первый случай заражения южноафриканским штаммом заражения

В Свердловской области зафиксировали первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса, рассказал на пресс-конференции главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Он отметил, что женщина, которая привезла новый штамм из ОАЭ, в данный момент здорова. У контактировавших с ней лиц инфекция не подтвердилась.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом COVID-19. Заболевшая вернулась из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40.

Всего в России, по данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, зарегистрирован 81 образец британской мутации коронавируса COVID-19 и шесть — южноафриканской. По ее словам, все эти случаи завозные. По мнению главы Роспотребнадзора, для предотвращения распространения вируса «сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране».

Первый случай заражения южноафриканским штаммом был выявлены в России в марте 2021 года, британским — в январе. Предположительно эти виды COVID-19 быстрее распространяются и более агрессивны. Власти некоторых европейских стран связывают новый всплеск пандемии с распространением именно этих мутаций.

Илья Смирнов