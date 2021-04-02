Среда обитания

Обозреватель “Ъ” Халиль Аминов рассказывает о трех башнях жилого комплекса Hide.

Чего нам, жителям мегаполиса, не хватает для полноценной жизни? Само собой, спокойствия и тишины после суматошного рабочего дня. А еще, чтобы все необходимое для полноценной жизни — от мест для отдыха до объектов сервисной инфраструктуры — было в пешей доступности. Такой образ жизни вполне возможен в жилом комплексе Hide, строящемся MR Group в 1-м Сетуньском проезде в Раменках — одном из самых престижных районов Москвы.

ЖК состоит из трех небоскребов: ParkLane, WestDale и RiverSide (такое название эта высотка получила благодаря реке Сетунь, находящейся в пешей доступности). Кстати, MR Group в ближайшее время анонсирует старт продажи квартир в RiverSide. В этой башне, как, впрочем, и в двух соседних небоскребах, вариативность квартир по площади от 31 кв. м до 116 кв. м, а высота потолков — от 3,5 м до более чем 5 м. Максимальная площадь пентхаусов — 270 кв. м. Квартиры спроектированы так, что там можно при необходимости создать специальное рабочее пространство. Для резидентов комплекса Hide, не готовых работать из дома, на первом этаже предусмотрен собственный home office с переговорными комнатами. Прямо в комплексе будет фитнес-зал, зал для йоги и массажный кабинет. Такую самодостаточную концепцию использования общественных зон в MR Group называют Life Space.

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Фото: MR Group

На Москву можно бесконечно смотреть с высоты птичьего полета, и это не надоедает. В таком состоянии, кстати, можно жить, если стать резидентом, например, жилого комплекса Hide, который MR Group строит в 1-м Сетуньском проезде в Раменках. Это три небоскреба переменной высотности от 30 до 60 этажей. Именно такая застройка и позволяет смотреть на город с высоты, чувствовать в буквальном смысле его пульс. А в самих квартирах панорамные окна в пол.

Кстати, в мае девелопер открывает продажи квартир в башне RiverSide — самом ближнем небоскребе к реке Сетунь. С верхних этажей будет открываться панорама всего города: с одной стороны вид на небоскребы делового центра «Москва-Сити», с другой — на Новодевичий монастырь и «Лужники», с третьей — на шпиль памятника Победы на Поклонной горе. С практической точки зрения в Hide тоже есть все необходимое для комфортной жизни. Например, инфраструктура сервиса, созданная в рамках концепции Life Space, разработанной MR Group. В ЖК будет даже секретный парк, где можно отдохнуть в одиночестве. В комплексе предусмотрен также природный амфитеатр с английским парком, workout-зоны с современным спортивным оборудованием, терраса, а для детей — навес с качелями и площадка для игр.

Дворовое пространство ЖК спроектировано так, чтобы каждому резиденту было комфортно. Нестандартные решения в создании общественных пространств — отличительная черта MR Group. Проект центрального лобби, оформленного в теплых и стильных кофейных оттенках, выполнен студией Sundukovy Sisters S+S. Здесь будет расположен уютный бар с камином и библиотекой.

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