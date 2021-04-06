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«Биокад» планирует увеличить объем производства «Спутника V» на 3-4 млн доз в месяц

Биотехнологическая компания «Биокад» планирует к лету увеличить ежемесячный выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» до 5-6 млн доз. Сейчас компания выпускает около 2 млн доз в месяц.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замгендиректора компании Алексея Торгова. Господин Торгов подчеркнул, что наращивание мощности происходит «постепенно», и в качестве возможных сроков достижения ежемесячного выпуска в 5-6 млн доз назвал июнь или июль. Он добавил, что точнее прогнозировать объемы выпуска затруднительно из-за сложности самого технологического процесса производства вакцины. «Если серия получилась, она есть. Если не получилась, ее целиком нет», — отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что до конца текущего года в Санкт-Петербурге начнутся испытания еще двух новых вакцин от COVID-19.

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