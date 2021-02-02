До конца года в Петербурге начнутся испытания еще двух вакцин от COVID-19

Сразу две вакцины от коронавирусной инфекции, созданные петербургскими учеными, доберутся до фазы клинических испытаний до конца 2021 года, сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Одна из вакцин разрабатывается на базе НИИ вакцин и сывороток и сейчас проходит доклинические испытания. Клиническую же фазу планируется начать летом. Еще один препарат на основе живой вакцины от гриппа создается в Институте экспериментальной медицины совместо с компанией «Биокад». Его клинические испытания планируется начать в конце года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга планирует подписать второе соглашение с Минздравом РФ об открытии еще не менее 20 пунктов вакцинации на базе частных клиник.