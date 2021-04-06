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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава СКР поручил проанализировать решение суда в отношении участника петербургского митинга

На днях Октябрьский районный суд Петербурга признал участника несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального Артема Попова виновным в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание этого судебного решения и представить доклад о наличии оснований для рассмотрения вопроса об инициировании в установленном порядке обжалования приговора.

Как сообщает пресс-служба СКР, «таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько» и не исключено, что подобные решения могут «порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым».

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