Глава СКР поручил проанализировать решение суда в отношении участника петербургского митинга

На днях Октябрьский районный суд Петербурга признал участника несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального Артема Попова виновным в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание этого судебного решения и представить доклад о наличии оснований для рассмотрения вопроса об инициировании в установленном порядке обжалования приговора.

Как сообщает пресс-служба СКР, «таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько» и не исключено, что подобные решения могут «порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым».