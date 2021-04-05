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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Еще один участник несогласованной акции в Петербурге получил условный срок

Октябрьский районный суд Петербурга признал еще одного участника несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального виновным в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Артем Попов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Попов вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

31 января на Сенной площади Петербурга осужденный, во время несогласованной акции, толкнул сотрудника отдельного батальона ППС полиции УМВД по Адмиралтейскому району города.

Ранее “Ъ-СПб” писал о другом участнике протестных митингов — Андрее Ломове. Суд приговорил его к условному сроку за то, что тот толкнул двух Росгвардейцев.

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