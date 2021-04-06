В Петербурге запустят программы реабилитации для переболевших COVID-19

Санкт-Петербург станет первым городом РФ, на базе чьих санаторно-курортных учреждений запустят программы реабилитации пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие договоренности заключили городской комитет по развитию туризма с представителями курортной отрасли и медсообщества.

Об этом рассказала пресс-служба петербургского правительства. Пилотный проект по рецензированию и аккредитации программ восстановления для «ковидных» пациентов разрабатывают АО «Санкт Петербургское агентство медицинского туризма» совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации». В ближайшее время в рамках его реализации будет проведен аудит санаторно-курортных учреждений Петербурга, по результатам которого создадут реестр отвечающих требованиям программы объектов.

Отмечается, что петербургская клиника адаптационной медицины X-Clinic уже перепрофилировала часть своих программ для реабилитации перенесших COVID-19, а Минздрав России вместе с Институтом питания РАН выпустили соответствующие методические рекомендации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в реабилитации после COVID-19 в Петербурге нуждаются более 2 тыс. человек.