Комздрав Петербурга: в реабилитации после COVID-19 нуждаются более 2 тыс. человек

В реабилитации после перенесенного COVID-19 в тяжелой форме нуждаются 2-2,2 тысячи жителей Петербурга, сообщил сегодня журналистам первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Мы пролечили стационарно примерно 42 тысячи человек, из них примерно 25% — тяжелые, находились в реанимации. Реабилитацию прошли порядка 8,5 тысяч человек. Получается, что в ней нуждаются еще примерно 2-2,2 тысячи человек», — сказал Андрей Сарана.

Ранее господин Сарана руководствовался другими данными. 10 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург» он говорил, что в очереди на реабилитацию находилось 450 петербуржцев, но она должна быть увеличена в 10 раз. То есть по тем оценкам в реабилитации нуждалось 4,5 тысячи переболевших.

Ольга Кантемирова