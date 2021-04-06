В Подпорожском районе Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения

Подпорожский район Ленобласти перешел из «красной» зоны в «желтую». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что в последний раз ограничения в районах, введенные из-за пандемии, власти Ленобласти корректировали в конце февраля. Тогда сразу пять районов региона перешли в зоны с более мягкими ограничениями. При этом в конце марта господин Дрозденко заявлял, что получает обращения от глав администраций и жителей «красной» зоны с пробой выхода из них. «Мы, конечно, все хотим побыстрее выйти из красной зоны в желтую, а с из желтой в зеленую чтобы вся Ленобласть окрасилась в зеленый свет. Но мы должны понимать, что безопасность наших жителей и здоровье граждан – основа основ»,— обяснял губернатор.