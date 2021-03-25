В Ленобласти не планируют снимать эпидемиологические ограничения

На фоне снижения распространения коронавируса в ближайшее время в Ленобласти не планируется вводить послабления. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Я не вижу причин идти на дальнейшие послабления режимов по нашим светофорным зонам. В мой адрес и адрес глав администраций поступают обращения жителей красной зоны с пробой выхода из красной зоны. Мы, конечно, все хотим побыстрее выйти из красной зоны в желтую, а с из желтой в зеленую чтобы вся Ленобласть окрасилась в зеленый свет. Но мы должны понимать, что безопасность наших жителей и здоровье граждан – основа основ»,—сказал Александр Дрозденко.

Решение по послаблению ограничений будет приниматься на основе данных по заболевшим, а не чьим-то желаниях, продолжает губернатор. «Здесь очень легко получить неуправляемую ситуацию, которая наблюдается на территориях европейских стран, где режим то ужесточают, то послабляют, что ситуация с заболевшими не меняется»,— добавил господин Дрозденко.

Представитель Роспотребнадзора Ленобласти придерживается аналогичного мнения: «Да, вышли на плато, но какого-то тренда к снижению мы не наблюдаем».

В последний раз ограничения из-за пандемии в Ленобласти сняли в конце февраля. Тогда сразу пять районов региона перешли в зоны с более мягкими ограничениями.

Подробнее читайте в материале “Ъ-СПб” «Ленобласть смягчает краски»

Ольга Кантемирова