Ford анонсировал электрический фургон Transit Custom

Компания Ford анонсировала электрический фургон Transit Custom, который дополнит линейку коммерческих электромобилей марки.

Как сообщает американский автопроизводитель, в новом поколении Ford Transit Custom выйдет на рынок не только с традиционными двигателями внутреннего сгорания, но и в нескольких гибридных версиях, а также в варианте с полностью электрической силовой установкой.

Семейство Transit Custom — фургон Transit Custom и пассажирский Tourneo Custom — обновится в первой половине 2023 года. Выпуск новинки наладят на том же заводе в Турции, где собирается текущее поколение модели.

По заявлению Ford, на турецком заводе наряду с линейкой Transit Custom на конвейере окажется и новый однотонный коммерческий Volkswagen, который немецкий концерн создает совместно с американской маркой. Подробностей об этой модели пока нет.

Напомним, первым коммерческим электромобилем Ford стал представленный в конце 2020 года Ford E-Transit. Ранее стало известно, что коммерческие модели марки получат гибридные версии уже к 2024 году, а к 2030 году, по планам Ford, две трети всех продаж коммерческих автомобилей будет приходится на гибридные и электрические версии.