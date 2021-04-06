В Сочинском нацпарке ввели обязательную регистрацию для туристов

В Сочи ввели пропускную систему для туристов, желающих посетить национальный парк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сделать это можно в центральном офисе нацпарка на территории городского Дендрария, а также в участковых лесничествах.

Кроме того, департамент курортов и туризма администрации Сочи ввел обязательную регистрацию для туристов перед началом походов, в том числе по территории национального парка. Ее можно пройти в одной из городских служб спасения.

«Регистрацию необходимо пройти в целях обеспечения безопасности при посещении труднодоступной местности: горных, водных, спелеологических и других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи», - говорится в сообщении Сочинского нацпарка.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Росприроднадзор и прокуратура Сочи провели проверку соблюдения мер противопожарной безопасности в Сочинском национальном парке в связи с пожарами во время новогодних праздников. По ее результатам были выявлены существенные нарушения.

«Было установлено, что планирование и исполнение мер пожарной безопасности в национальном парке проводится на низком уровне. Кроме того, в план тушения лесных пожаров включена недостоверная информация по противопожарному обустройству территории, относящейся к лесничеству», - заявляли в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Алексей Белянин