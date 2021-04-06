Главгосэкспертиза согласовала проект энергоцентра для «ИТМО Хайпарк»

Проект строительства энергоцентра для «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике «Южный» получил одобрение Главгосэкспертизы России.

На территории кампуса будет создан комплексный центр для обеспечения тепло- и холодоснабжением главного учебного корпуса и общежитий кампуса Университета ИТМО. Энергоцентр будет включать в себя автономную котельную, хладоцентр, резервный генератор мощностью 281 кВт. Площадь застройки составит 830 кв. м. Энергоцентр позволит обеспечить соответствие всех объектов первой очереди стандарту Green Zoom.

Ранее Главгосэкспертиза согласовала проект строительства первой очереди второго кампуса вуза. Первую очередь построят в два этапа. Застройщиком проекта является АО «ИТМО Хайпарк».

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «“Хайпарк” синхронизировали с “Южным”»