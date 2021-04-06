В Свердловской области коронавирус подтвердился у 138 человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 138 новых случаев коронавируса, пять человек скончались, сообщил региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 330 человек. Из них более 76,7 тыс. человек выздоровели, 2 784 человека скончались.

На 6 апреля состояние 290 человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, оценивается как тяжелое. По данным оперштаба, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 90 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 1 685 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того в регионе выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. Сейчас женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40.

Напомним, в Свердловской области идет массовая вакцинация от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины поставили более 233 тыс. жителей региона, более 168,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 328 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 597 868 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 101 106 пациентов скончались.

Михаил Мананников