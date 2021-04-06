Кубань хочет разместить на банковских депозитах еще 7 млрд рублей

Власти Краснодарского края хотят разместить 7 млрд руб. на краткосрочном вкладе. Информация об этом опубликована в документах минфина Кубани.

Заявки от банков принимаются с 6 по 8 апреля. Минимальная процентная ставка по вкладам должна составлять 3,788%, срок депозита 30 дней. Минимальный объем одной заявки – 1 млрд руб., банк, желающий разместить средства регионального бюджета, может подать не более семи заявок.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года администрация региона уже проводила отбор заявок на размещение средств краевого бюджета в объеме 7 млрд руб. Тогда деньги разместили в двух банках – 3 млрд руб. в ПАО «Московский кредитный банк» и 4 млрд руб. в ПАО «Совкомбанк».

Кроме того, в январе власти региона открывали еще один вклад в «Московском кредитном банке» на 7 млрд руб. под 4,52% годовых.

Алексей Белянин