Власти Кубани в феврале 2021 года разместили на депозитах 7 млрд рублей из бюджета

Власти Краснодарского края провели отбор заявок от банков на заключение договоров размещения срочных банковских депозитов. Об этом говорится в материалах минфина Кубани.

Как следует из документов ведомства, деньги в объеме 7 млрд руб. будут размещены в двух банках. В частности, в ПАО «Московский кредитный банк» будут открыт три срочных депозита, каждый на 1 млрд руб. Срок размещения составит 30 дней, процентная ставка – 4,46, 4,48 и 4,51% годовых. Еще 4 млрд руб. минфин разместит в ПАО «Совкомбанк». Здесь срок размещения также составит 30 дней, процентная ставка – 4,46% годовых.

По данным минфина Краснодарского края, это уже не первое размещение бюджетных средств на банковских депозитов в 2021 года. Ранее, 25 января власти региона открыли вклад в «Московском кредитном банке» на 7 млрд руб. под 4,52% годовых.

Алексей Белянин