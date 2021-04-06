Конкурсный управляющий воронежского «СМУ-6» сменился после ходатайства следствия

Арбитражный суд Воронежской области утвердил конкурсным управляющим ООО «СМУ-6» воронежца Дмитрия Шумилина из СРО «Стратегия», в которую входил и бывший управляющий компании Юрий Мохов. Об этом говорится в документах суда.

Основанием для смены управляющего стало постановление Центрального райсуда Воронежа о временном отстранении господина Мохова от должности конкурсного управляющего «СМУ-6» на время предварительного следствия. С соответствующим ходатайством в суд вышло региональное управление СКР. Следствие подозревает Юрия Мохова в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии правоохранителей, летом 2020 года управляющий «принял предложение о продаже возглавляемой им организации», якобы потребовав 2,5 млн руб. По данным “Ъ-Черноземье”, силовики считают, что с предложением о покупке СМУ-6 обратился предприниматель из Карелии Роман (Николаевич) Сердюк, а господин Мохов якобы за вознаграждение обязался выйти из процедуры в пользу нового управляющего из Карелии Сергея Гришина и добиться прекращения полномочий комитета кредиторов.

Господина Мохова задержали после получения 2,5 млн руб. 15 сентября. Тем не менее, еще полгода он оставался конкурсным управляющим «СМУ-6» и даже выполнил ряд успешных действий в рамках банкротства — в частности, смог доказать в суде наличие оснований для привлечения экс-руководителей СМУ-6 Константина Гросса и Владислава Костенко к субсидиарной ответственности.

Ранее отстранить Юрия Мохова от процедуры банкротства «СМУ-6» попыталась ФНС. 14 октября налоговики подали ходатайство, в котором напомнили о возбужденном уголовном деле и заявили о наличии «существенных и обоснованных сомнений в добросовестности и независимости» управляющего. Но 9 декабря арбитражный суд Воронежской области отказал ФНС, напомнив, что до вынесения приговора управляющий считается невиновным. Расследуемое дело «не может являться достаточным доказательством, ставящим под сомнение компетентность арбитражного управляющего», решили в суде. Кроме того, ФНС не доказала причинение убытков кредиторам, отметил суд.

Подробнее о банкротстве «СМУ-6» и уголовном деле Юрия Мохова — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин