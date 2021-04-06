На Кубани за сутки выявили 107 заболевших коронавирусом

По данным на 6 апреля 2021 года в Краснодарском крае выявили 107 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 43 018 человек. Продолжают лечение 2819: из них 1303 – в стационарах, 1516 – на дому. Кроме того, 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. Выздоровели и выписаны 37 807 пациентов, в т.ч. 91 – за минувшие сутки. С начала пандемии скончались 2392 заразившихся, в т.ч. 12 – за минувшие сутки.

Среди новых инфицированных 66 женщин и 41 мужчина в возрасте до 91 года. Заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом:

31 – Краснодар

26 – Сочи

9 – Выселковский район

7 – Тихорецкий район

5 – Армавир

4 – Анапа и Мостовской район

3 – Брюховецкий район

2 – Курганинский, Павловский и Усть-Лабинский районы

1 – Геленджик, Горячий Ключ и Славянский район.

Всего за последние сутки в России выявлено 8 328 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 008 (12,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших выявлено в Москве (1747), Санкт-Петербурге (702) и Московской области (533).

Показатель заболеваемости составил 757,9 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии с подозрениями на коронавирусную инфекцию в Краснодарском крае обратились 209 855 человек. Лаборатории провели 2 765 284 исследования, в том числе 5386 – за последние сутки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 5 апреля на Кубани выявили 103 заболевших COVID-19. Среди заразившихся - 47 мужчин и 56 женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Умерло 11 человек, выздоровело – 120.

Алексей Белянин