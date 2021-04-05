В Краснодарском крае зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусом

По сообщению оперативного штаба региона к утру 5 апреля на территории Краснодарского края выявлено 103 случая заболевания COVID-19. Среди заразившихся - 47 мужчин и 56 женщин в возрасте от 18 до 85 лет.

В Краснодаре зафиксирован 31 новый случай заболевания, в Сочи – 11, в Анапе – 10. В Динском районе заразилось девять человек, в Армавире - шестеро. В Славянском и Тихорецком районах по пять заболевших, в Новороссийске, Белоглинском, Красноармейском районах – по три. По два новых пациента - в Брюховецком, Отрадненском, Кавказском, и Щербиновском районах. В Туапсинском, Апшеронском, Кущевском, Крыловском, Темрюкском, Тимашевском, Тбилисском, Ейском, Новопокровском районах заболело по одному жителю.

За минувшие сутки на Кубани умерло 11 человек, выздоровело – 120. В медицинских организациях региона на лечении остаются 1214 пациентов с коронавирусов, 77 из них - находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО, амбулаторно лечатся 1601 заболевших.

Ольга Логинова