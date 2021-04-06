На Сахалине врио ректора вуза предъявлено уголовное обвинение после гибели студентов

Врио ректора Сахалинского государственного университета (СахГУ) Марии Ганченковой предъявлено обвинение из-за гибели двух студентов вуза. Молодые люди получили удар током в общежитии 26 марта.

Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, руководителю вуза инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«По версии следствия, должностное лицо не обеспечило выполнение требований правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития учебного заведения, что создало опасность для жизни и здоровья проживающих в нем лиц и повлекло смерть двух студентов в результате технического поражения электрическим током»,— сообщается на сайте СКР.

В вузе предъявленное обвинение не комментируют, в пресс-службе заявили, что ректор находится на рабочем месте. По данным источника “Ъ”, она остается под подпиской о невыезде.

Мария Ганченкова назначена врио ректора СахГУ в мае 2020 года. Она стала уже третьим руководителем вуза после отставки в 2016 году Игоря Минервина. В университете по разным причинам так и не состоялись выборы.

Госпожа Ганченкова оказалась вторым руководителем учебного заведения, попавшим в поле зрения следователей после гибели студентов. Ранее в СИЗО оказался директор имущественного департамента вуза Константин Сороко. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск