Под строительство космодрома рассматривают 17 площадок в Нижегородской области

ООО «Космокурс» рассматривает 17 площадок в 11 районах Нижегородской области под строительство первого в России частного космодрома для суборбитальных туристических полетов, сообщил глава компании Павел Пушкин. Где именно располагаются участки, не уточняется. При этом АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») предлагает инвестору обратить внимание и на другие регионы.

«ЦНИИмаш настаивает на обязательном рассмотрении соседних (и не только) областей в качестве резервных. Они (институт.– “Ъ-Приволжье”) блюдут интересы государства. По их мнению, в развитии нуждаются и другие регионы, а Нижегородская область и так хорошо живет. Пока мы настаиваем на своем, но все может и поменяться»,– написал Павел Пушкин в Facebook.

Напомним, правительство Нижегородской области и «Космокурс» весной 2019 года заключили соглашение о строительстве в регионе космодрома. Стоимость наземной инфраструктуры оценивается в 2,6 млрд руб., инвестиции в весь проект могут составить около 9,6 млрд руб. Первый запуск ракеты на спирту планируется осуществить в 2025 году. Время полета на высоту 180-220 км составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры смогут провести 5-6 минут. Стоимость билета составит около $ 200-250 тыс. Предполагается, что в основном космодром будет пользоваться спросом у иностранных туристов.

Подробнее о проекте частного космодрома – в интервью “Ъ-Приволжье” «“Такой объект строится в истории России и СССР впервые”».

Анастасия Еремина