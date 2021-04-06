Базу данных о состоянии исторических домов составляют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде создают базу данных с информацией о состоянии исторических домов для принятия решения о сносе или сохранении объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для составления базы данных сформирована специальная комиссия. В нее вошли представители недавно созданного агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) и минимущества, правительства региона, администраций Нижегородского района и Нижнего Новгорода, а также Росреестра. К работе привлекли и градозащитников. Комиссия осматривает состояние домов, представляющих историческую ценность, придомовых и неразграниченных территорий.

«На сегодняшний день мы обследовали уже более 330 объектов, по каждому должно быть принято соответствующее решение (о сносе или сохранении.— “Ъ-Приволжье”)»,— пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Комиссия собирается еженедельно. Специалисты уже обследовали исторический квартал 1833 года в границах улиц Горького — Решетниковской — переулка Гранитного, квартал церкви Трех Святителей (улицы Новая – Короленко - Славянская), Започаинье: Ильинку и прилегающие улицы, район бывших усадеб ямщиков — начало улицы Горького, а также улицы Малую Ямскую, Шевченко, Большие Овраги.

Как ранее сообщилось, в Нижнем Новгороде поменяли порядок формирования перечня ветхих домов, не признанных объектами культурного наследия и подлежащих сносу. Теперь власти будут учитывать мнение экспертов и общественников. А в случае, если дом решат сносить, застройщика обяжут учитывать архитектурные решения прежнего строения при новом строительстве.

Анастасия Еремина