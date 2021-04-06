Доля экспорта малого и среднего бизнеса Удмуртии выросла за 2020 год более чем в 2 раза

За 2020 год объем экспорта малого и среднего бизнеса Удмуртии составил почти $80 млн. При этом его доля в общем объеме экспорта региона выросла за год с 12% до 26%. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов, который представил доклад о результатах работы правительства депутатам госсовета республики.

«492 предпринимателя из числа МСП экспортировали свою продукцию, 66 субъектов МСП заключили экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта. География их поставок — 50 стран мира. Но это лишь начальная планка того потенциала, который есть на сегодняшний день. Поэтому наша основная задача на ближайшие годы — постоянно наращивать объемы экспорта»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что в 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии, без учета оборонно-промышленного комплекса и автотехники, составил $205,17 млн. Это почти на 9% больше, чем в 2019 году.