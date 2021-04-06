Объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии за 2020 год вырос почти на 9%

В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии, без учета оборонно-промышленного комплекса и автотехники, составил $205,17 млн. Это почти на 9% больше, чем в 2019 году, рассказал глава региона Александр Бречалов, который представил доклад о результатах работы правительства депутатам госсовета республики.

Напомним, что объем экспорта промышленной продукции Удмуртии за 2020 год составил $416 млн. Больше всего поставок промпредприятия Удмуртии совершили в Алжир ($126 млн), Египет ($106 млн), Казахстан ($41 млн), Белоруссию ($28 млн) и Узбекистан ($20 млн).