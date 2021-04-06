В Саратовской области обещают снизить отпускные цены на яйца

Правительство Саратовской области договорилось с ООО «Саратов-Птица» и другими региональными производителями о снижении отпускных цен в розничные сети на яйца куриные 1 сорта (С1) в упаковке по 20 штук. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

На совещании с чиновниками торговые сети подтвердили готовность реализовывать их с минимальной наценкой.

Как сообщал "Ъ-Средняя Волга", скачок цен на яйца, которые относятся к продуктам первой необходимости, был зафиксирован неделю назад. В одной из торговых сетей были найдены яйца по 100 руб. за десяток. В правительстве региона прошло несколько совещаний по вопросу регулирования цен на этот вид продукции.

Марина Ковалева