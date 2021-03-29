Саратовский минэкономразвития объяснил цену на яйца в 100 рублей

Цены на яйца категорий «С1» и «С2» в Саратовской области реализуются с отрицательными надбавками, то есть минус 2-3% от закупочной цены. Об этом говорится в официальном комментарии министерства экономического развития региона в ответ на публикацию "Ъ-Средняя Волга".

По данным ведомства, правообладатель сети магазинов «Магнит» сообщает, то стоимость яиц категории «С1» составляет 73,19 руб. за десяток, «С2» – 69,99 руб. Яйца категории «Со» стоят 82,59 руб. – 99,99 руб., однако они относятся к товару премиум-класса. «Категория Со («Отборное») по весу составляет 65-74,9 гр., при этом категории: С2 – 45-54,9 гр; С1 – 55-64,9 гр. Кроме того, по заявлению производителя, в составе присутствуют дополнительные биодобавки и микронутриенты», - уточнили в министерстве.

По данным Саратовстата, уровень цен на яйца куриные в регионе является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе – третье место в рейтинге регионов.

Марина Ковалева