06 апреля, вторник
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МИД РФ назвал опасным санкционное давление на Мьянму

МИД России считает крайне опасными попытки некоторых стран оказать санкционное давление на действующие власти Мьянмы. Эта линия «подталкивает мьянманцев к полномасштабному гражданскому конфликту», считают во внешнеполитическом ведомстве. Россия планирует обеспечить преемственность в сотрудничестве с властями этой страны, добавили в МИДе.

«В контексте текущей ситуации в Мьянме курс на угрозы и давление, в том числе с использованием санкционного инструментария против действующих мьянманских властей, бесперспективен и крайне опасен»,— заявили «Интерфаксу» в департаменте информации и печати МИД РФ. Там считают, что «такая линия способствует стравливанию сторон».

Также в МИДе выступили против введения санкций отдельными странами в обход Совбеза ООН, поскольку «такого рода произвольно принимаемые принудительные меры являются контрпродуктивными и оказывают дестабилизирующий эффект на систему международных отношений». В МИДе призвали не вмешиваться во внутренние дела Мьянмы и отказаться от санкционного давления, чтобы помочь государству выйти из кризиса.

Москва следит за событиями в Мьянме и будет их учитывать при выстраивании взаимодействия. «Со своей стороны руководствуемся задачей обеспечить преемственность многопланового российско-мьянманского сотрудничества, в том числе по военной линии»,— отметили в ведомстве.

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. После переворота в крупных городах страны против военных проходят акции протеста, которые обычно заканчиваются столкновениями с силами безопасности. Количество погибших в столкновениях превысило 500 человек.

О реакции хунты читайте в публикации “Ъ” «Праздник военных испорчен протестами».

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