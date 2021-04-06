Липецким операторам ТКО в 2020 году выделили 100 млн рублей компенсаций из-за COVID-19

В 2020 году региональным операторам по обращению с ТКО в Липецкой области было выделено более 100 млн руб. субсидий из областного бюджета. Об этом сообщили в облсовете. Средства предназначались на возмещение части затрат, «возникших в результате распространения коронавирусной инфекции». Сейчас в регионе работают четыре оператора по обращению с ТКО.

В минувшем году областное управление экологии и природных ресурсов также предоставляло субсидии для рекультивации восьми бывших свалок общей площадью 26,2 га. В 2021 году планируется выделить субсидии на рекультивацию свалок в Грязинском районе и на разработку проекта восстановления земель в районе Северного Рудника в Липецке. Уже ведутся рекультивации свалки в Данкове и полигона «Орлиный лог» в Липецке; запланировано восстановление земель на месте свалки в Елецком районе и свалки «Венера» в Липецке.

Напомним, в конце прошлой недели в администрации региона заявили о предстоящем закрытии полигона «Центролит» в Липецке. Взамен почти заполненного объекта на окраине облцентра может появиться экотехнопарк, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов. Сейчас региональные власти рассматривают три возможных варианта размещения экотехнопарка.

Подробнее о предстоящем создании мусорного экотехнопарка под Липецком — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин