Платная парковка расширяет границы

Москвичи не оценили план мэрии по расширению платных парковок. “Ъ FM” обсудил новые тарифы с теми, на чьих улицах с понедельника появилась платная стоянка. Негативные последствия, по их словам, проявились в первый же день. Что пошло не так? Разбирался Иван Якунин.

С 5 апреля к зоне платной парковки добавились 82 улицы и 22 района, в их числе Пресненский, Басманный, Лефортово, Строгино и Внуково. Житель района Аэропорт Константин Завражин удивлен выбором локаций: власти хотели разгрузить дороги, но в список платных зон попали и свободные улицы. И теперь все автомобили сосредоточены там, где платить за стоянку не надо, продолжает москвич: «Машины действительно исчезли с улиц Степана Супруна и пилота Нестерова. Теперь они переместились на соседнюю Красноармейскую улицу и в ближайшие дворы. Все паркуются там, дворы превращены в стоянки личного автотранспорта».

В департаменте транспорта заявили, что каждую локацию согласовали с местным советом депутатов, и даже опубликовали на сайте протоколы заседаний. Впрочем, жителя Аэропорта Василия Фокина эти аргументы не убедили: «Утверждение платных парковок на заседании совета муниципальных депутатов было проведено чуть ли не в полевом режиме. Жителей туда не приглашали, а аргументы оппозиционных депутатов не были приняты к сведению».

Несмотря на это, член совета депутатов района Аэропорт Татьяна Соколова, которая принимала участие в рассмотрении вопроса по платным парковкам, убеждена, что принято верное решение. Как минимум потому, что это позволит району заработать. «Я лично за расширение. Жители, по-моему, тоже понимают целесообразность, потому что мы мониторили ситуацию. Во всяком случае, отрицательных мнений мы не получили. Мы разгрузим трафик и заработаем денежки для района. У нас много нужд, на что можно потратить средства: необходимо восстановить ограждения, в некоторых домах отсутствуют над подъездами козырьки»,— заявила Соколова.

Но доход от новых стоянок не идет в бюджет района, рассказал член рабочей группы по платным парковкам при дептрансе Илья Свиридов: «В прошлом году средства от платных парковок, которые поступили за 2019-й, растворились. Депутат спросил главу управы, где деньги, он ответил, что их не довели в связи с пандемией. Поэтому жесткого, установленного законом требования, чтобы эти деньги шли только на цели района, нет».

Тем, кого задели нововведения, власти предлагают простой выход: оформить круглосуточное резидентное разрешение за 3 тыс. руб. в год, которое позволит парковаться и не платить по часам. Но с ними порой бывают проблемы, говорит автоюрист Сергей Радько: «Если человек получает два или три штрафа за нарушение правил дорожного движения, то это разрешение аннулируется. Здесь есть очень много сложностей: до людей почему-то не доходят штрафы и уведомления о том, что разрешение аннулировано. Человек ставит машину на платную парковку, а потом получает огромное количество взысканий».

В некоторых районах машины сосредоточились на небольших бесплатных участках, что сразу сделало их улицами с повышенной нагрузкой. Соответственно, там тоже вскоре появится платная парковка, прогнозирует урбанист Аркадий Гершман: «Москва не придумывает ничего нового. Это схема, которая давно везде работает. Действительно, когда мы начинаем управлять трафиком, он перераспределяется. Но логично, что если не будет хватать парковочных мест, то платная парковка будет расширяться».

На этом попытки властей регулировать поток не заканчиваются. Накануне дептранс поднял тарифы на самые востребованные парковки в городе, чтобы регулировать на них спрос. Подорожали места на Покровском и Чистопрудном бульварах, Солянке и еще двух сотнях улиц.

Ульяна Миненкова