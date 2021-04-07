Altus Capital приветствует новых партнеров

Сергей Васильев присоединился к команде Altus Capital в 2016 году в качестве управляющего директора. Господин Васильев отвечает за развитие бизнеса группы, инвестиционную стратегию и операционную эффективность компании.

Сергей Васильев

Сергей Васильев обладает экспертизой в области прямых инвестиций, сделок слияний и поглощений, инвестиционно-банковского консалтинга. На счету господинана Васильева более 20 успешно закрытых сделок совокупным объемом свыше $1 млрд, включая приобретение доли 29% в ПАО «Аптечная сеть 36,6», 96% в шведском скоринговом операторе Instantor, проект локализации телекоммуникационного оборудования IskraTel на территории России с формированием совместного предприятия, приобретение долей в публичных компаниях Tigers Realm Coal с листингом на Австралийской фондовой бирже и ряд других.

До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год был юридическим и операционным директором фонда Pangeo Capital - частной инвестиционной группы с капиталом 1 млрд долларов. До 2013 года занимал различные должности в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), Государственном инвестиционном фонде России с 10 млрд долларов зарезервированного капитала под управлением, международных юридических фирмах Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Clifford Chance. Сергей Васильев принимал участие в организации первых выпусков еврооблигаций Российской Федерации, номинированных в рублях, и IPO крупнейших российских компаний на Лондонской бирже.

Андрей Пожитков присоединился к команде Altus Capital в 2019 году в качестве исполнительного директора Altus Capital. Господин Пожитков специализируется на развитии региональных проектов на территории России и СНГ, а также на развитии присутствия группы Altus Capital в Европе.

Андрей Пожитков

Андрей Пожитков обладает экспертизой в области секьюритизации, структурировал первые на российском рынке деривативные сделки, входил в основной комитет по разработке адаптированной под российское законодательство деривативной документации, которую он впоследствии успешно применял на практике для своих клиентов — крупных международных финансовых институтов из Европы и США.

До прихода в Altus Capital А. Пожитков работал в качестве Директора по развитию семейного офиса UFG Wealth Management. С 2012 по 2017 год в должности Вице-президента АО "Банк Кредит Свисс (Москва)“ успешно реализовал первый валютно-процентный своп на 135 млн. долларов США с группой «НМТП» для хеджирования облигационного займа, отвечал за выпуск биржевых структурных облигаций, успешно внедрил применение неттинга в России для группы Credit Suisse. С 2010 по 2012 год в юридической фирме Allen & Overy Legal Services (Москва) возглавил сделку по приобретению Goldman Sachs доли в акционерном капитале ОАО «Банк Москвы», и последующую продажу в пользу ПАО «Банк ВТБ».