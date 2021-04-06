В Петербурге снизилось количество пациентов, болеющих COVID-19

В Петербурге на 17% снизилось количество пациентов с коронавирусом, которым понадобилась помощь медиков. За неделю на 5,54 % сократилось количество болеющих COVID-19.

По данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса, доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 179 человек. Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 16379 человек, из них 13363 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Всего в городе развернуто 5 347 инфекционных коек, из них свободно 915. С 6 апреля больница №38 имени Семашко, которая была перепрофилирована под коронавирусных больных, возвращается к оказанию помощи в штатном режиме.