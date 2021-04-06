06 апреля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

В Петербурге снизилось количество пациентов, болеющих COVID-19

В Петербурге на 17% снизилось количество пациентов с коронавирусом, которым понадобилась помощь медиков. За неделю на 5,54 % сократилось количество болеющих COVID-19.

По данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса, доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 179 человек. Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 16379 человек, из них 13363 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Всего в городе развернуто 5 347 инфекционных коек, из них свободно 915. С 6 апреля больница №38 имени Семашко, которая была перепрофилирована под коронавирусных больных, возвращается к оказанию помощи в штатном режиме.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя