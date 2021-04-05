Петербургская больница им. Семашко возвращается к штатному режиму работы

Городская больница №38 имени Н.А. Семашко Санкт-Петербурга возвращается полностью к штатному режиму работы с 6 апреля. Ранее она была целиком перепрофилирована под прием больных COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Ранее, 2 апреля, в больнице уже вернулось к обычной работе акушерское отделение и отделение реабилитации. Сегодня, 5 марта, начали штатный прием пациентов терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. 6 апреля заработают остальные отделения медучреждения. Отмечается, что внешние санпропускники продолжат функционировать, а сама больница останется в состоянии готовности к перепрофилированию в максимально сжатые сроки.

За все время работы в качестве «ковидного» стационара больница им. Семашко оказала помощь 7637 заболевшим COVID-19.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в режим оказания плановой медпомощи переводится более 900 коек Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге.