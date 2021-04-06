Кубань получит 1 млрд рублей на возмещение затрат производителям сахара и подсолнечного масла

Правительство России планирует направить в Краснодарский край - 1 млрд руб. производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары.

В Воронежскую область будет направлено 1,66 млрд руб., в Ростовскую - 1,13 млрд руб. В целом правительство собирается выделить на данные цели 9 млрд руб., сообщает ТАСС.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году сахарными заводами края было произведено 1,8 млн т свекловичного сахара. Это также является рекордом за всю историю сахарной отрасли Кубани, и за пять лет производство сахара увеличилось на 624 тыс. т. В 2020 году предприятия региона приняли более 1,9 млн т сырья, выработано больше 220 тыс. т сахара при потребности края в 240 тыс. т.

Василий Хитрых