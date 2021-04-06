Глава Удмуртии назвал главные ошибки правительства региона за 2020 год

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с докладом об итогах работы правительства региона перед депутатами госсовета республики. В нем он назвал главные ошибки, допущенные за 2020 год.

«2020 год был особенным динамичным и насыщенным. Я умышленно не называю его сложным, рассуждать о сложностях — это путь в никуда. Поэтому сегодня мы будем оценивать, насколько качественно удалось воспользоваться тем самым окном возможностей в 2020 году, поскольку кризис — это всегда в первую очередь возможности. Есть поводы для гордости и ошибки»,— подчеркнул господин Бречалов.

Так, главными ошибками он назвал нарушение сроков строительства школы в пос. Кез из-за недобросовестного подрядчика, неверный выбор типа покрытия дороги Балезино-Сергино в 2019 году — власти поняли, что на севере Удмуртии нужны иные подходы. Кроме того, господин Бречалов назвал ошибкой то, что правительство не успело спроектировать и построить 87 фельдшерско-акушерских пунктов.