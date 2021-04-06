Глава Удмуртии: в 2020 году правительство не успело спроектировать все 87 ФАПов

В Удмуртии не успели спроектировать 87 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) за 2020 год. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая с докладом об итогах работы правительства региона перед депутатами госсовета.

«В 2020 году правительство не успело спроектировать все 87 ФАПов по нацпроекту. На старте нацпроекта 48 ФАПов находились в аварийном состоянии, на их замену планировалось 430 млн руб., но в 2019 году данные обновили, и их количество увеличилось до 87. Вместе с тем федеральное финансирование сократилось и составило почти 400 млн руб. Нам пришлось изыскать еще почти 400 млн руб. из регионального бюджета. С этими объемами мы не справились. Какими бы не были причины – это ошибка и ее надо признать»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, что ранее Удмуртии заключили под стражу генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ», бывшего министра строительства республики Ивана Ястреба. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Глава Удмуртии Александр Бречалов, с которым господин Ястреб приехал в республику в 2017 году, комментируя задержание, выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся, и обещал полное содействие властей республики. Отметим, что в этом году ГУП «ТПО ЖКХ» выступало генподрядчиком при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, при этом привлекало на субподряды сторонние организации. По данным источника “Ъ-Удмуртия”, знакомого с материалами дела, Иван Ястреб якобы получил взятки от предпринимателей из Белгородской области, выполнявших работы по ФАПам.

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