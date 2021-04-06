Трассу «Скандинавия» будут перекрывать несколько раз за день

Сегодня, 6 апреля, из-за работ на воздушных линиях электропередачи несколько раз за день будут полностью перекрывать трассу «Скандинавия» в Ленобласти. Перекрытие было запланировано на 5 апреля, но его отмении.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение по трассе будут останавливать в районе 115 км дороги, в 15:00, 15:30 и в 16:00 по мск. Время остановки движения не будет превышать 15 минут. Работы по переустройству воздушных линий электропередачи (ВЛ 10 кВ) проводятся в рамках реконструкции участка «Скандинавии» с 100 по 134 км.