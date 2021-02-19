Главгосэкспертиза разрешила расширить «Скандинавию» до шести полос

Главгосэкспертиза России со второго раза выдала положительное заключение на реконструкцию трассы А-181 «Скандинавия». Первая версия проектно-сметной документации нуждалась в корректировках.

Как сообщила пресс-служба ведомства, корректировки в проект были вызваны необходимостью переустройства придорожных газовых сетей. На повторное рассмотрение проект был подан с актуализированными результатами инженерных изысканий и проектных решений. Реконструкция трассы должна завершиться к 2023 году.

В рамках реконструкции А-181 «Скандинавия» будет расширена до 6 полос на участке с 65-го по 100-й километр, будет построено три надземных перехода, реконструированы четыре развязки. Также на протяжении всего участка будет установлено освещение и автоматизированные системы управления дорожным движением.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что вторую кольцевую магистраль Санкт-Петербурга планируется построить в несколько этапов на протяжении следующих 15 лет.