Губернатор Алтайского края отправил арестованную Стеллу Штань в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил арестованную Стеллу Штань от должности представителя главы региона и правительства края в алтайском заксобрании (АКЗС), сообщает пресс-служба краевого правительства в официальном Telegram-канале.

«Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством АКЗС»,— говорится в сообщении.

Стеллу Штань обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вторая обвиняемая по делу — директор частного детсада Happy Baby Елена Воротникова.

По версии следователей, в декабре 2015 года они обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики региона фиктивных документов для получения субсидии. Средства предполагалось потратить на возмещение расходов по приобретению помещения для дошкольного учреждения. Стоимость имущества была завышена, разница составила 14 млн руб. Следователи считают, что деньги были похищены.

В среду, 31 марта, сотрудники ФСБ и СКР задержали Стеллу Штань, 2 марта суд отправил ее в СИЗО на два месяца.

Стелла Штань родилась 12 июля 1963 года. В 1986 году окончила юридический факультет Алтайского госуниверситета, через пять лет — аспирантуру. Преподавала на кафедре истории государства и права в этом же вузе. В 1991 году начала работать в юридическом отделе мэрии Барнаула. С 1994-го по 2004 год была заместителем главы города по правовым и кадровым вопросам. В АКЗС чиновница была депутатом два созыва (с 2008-го по 2011 год и с 2011-го по 2016 год). В должности представителя губернатора в региональном парламенте работала с октября 2018 года.

Екатерина Лукашевич