Мошенники стали обманывать россиян при помощи сайтов проверки брокеров

Мошенники стали собирать личную информацию, а в некоторых случаях и деньги, при помощи сайтов для проверки надежности брокеров, сообщила Национальная ассоциация специалистов финансового планирования. Реклама с предложением проверить брокера активно распространяется в интернете.

При переходе по ссылке из рекламы предлагается ввести название брокера, после этого появляется сообщение, что данный брокер находится в «международном черном списке». Чтобы получить инструкции по дальнейшим действиям, человеку нужно сообщить имя и номер телефона. После этого мошенники могут предложить юридическую поддержку для защиты средств инвестора. «Конечно, такая юридическая помощь не бесплатна — как правило, за оформление нескольких шаблонных и, зачастую, неграмотных документов с человека запросят весьма значительную сумму»,— сказала заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова «РИА Новости».

Кроме того, мошенники могут вынудить человека перевести все свои средства на «безопасные счета», которые принадлежат самим злоумышленникам. Подобные сайты также собирают базу персональных данных. Мошенники могут использовать ее сами или продать другим злоумышленникам, в итоге человеку будет поступать много звонков от мошенников или продавцов товаров и услуг.

Начинающие инвесторы могут столкнуться еще с несколькими схемами мошенничества. Например, им может позвонить якобы сотрудник Мосбиржи с предложением купить акции, которые дают высокие проценты. Также начинающим инвесторам звонят от имени известных брокеров с предложением открыть счет через ссылку.