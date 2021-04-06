Как пенсионные фонды разносили доходность по счетам клиентов

Фонд Доходность за 2020 год (%) Накопленная доходность с 2015 года (%) Обязательства по ОПС (млрд руб.) Количество застрахованных лиц (тыс. чел.) НПФ Сбербанка 6,2 56,3 638,5 8752,8 «Газфонд Пенсионные накопления» 5,5 57,8 559,7 6435,2 «Открытие» (быв. «ЛУКОЙЛ-Гарант») 4,2 30,2 512,1 7035,8 «Будущее» 4,8 2,6 264,8 4214,4 «ВТБ Пенсионный фонд» 6,0 60,4 260,0 2721,7 «Сафмар» 2,1 16,9 252,1 3824,6 «Эволюция» (быв. «Нефтегарант») 6,4 58,3 172,1 1979,8 «Большой» 6,4 51,6 46,4 440,2 Национальный НПФ 6,0 62,3 23,7 309,2 «Социум» 7,3 59,0 22,6 303,4 Ханты-Мансийский НПФ 5,5 64,8 15,9 133,9 «Магнит» 6,2 51,5 13,3 227,3 «УГМК-Перспектива» 6,0 64,1 11,3 95,3 НПФ «Сургутнефтегаз» 6,2 70,8 11,1 40,4 НПФ «Транснефть» 5,0 53,3 10,3 48,5 «Атомфонд» 5,1 51,7 7,8 59,8 «Доверие» 5,6 51,2 7,2 113,0 «Федерация» 5,9 34,7 6,1 85,7 ОПФ 7,1 62,9 5,5 55,7 «Волга-капитал» 5,9 62,0 4,9 65,4 «Алмазная осень» 5,9 62,2 4,0 34,0 «Гефест» 5,5 70,5 3,4 30,1 «Стройкомплекс» 5,6 52,9 3,4 40,4 «Профессиональный» 3,8 47,3 2,4 20,2 «Первый промышленный альянс» 6,0 64,3 2,0 31,6 «Ростех» 6,2 58,7 1,9 17,0 «Телеком-Союз» -1,8 17,0 1,4 15,4 «Аквилон» 5,4 57,1 1,0 9,4 «Альянс» 6,4 59,0 0,9 4,2