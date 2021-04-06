Как пенсионные фонды разносили доходность по счетам клиентов

|
|Фонд
|Доходность за 2020 год (%)
|Накопленная доходность с 2015 года (%)
|Обязательства по ОПС (млрд руб.)
|Количество застрахованных лиц (тыс. чел.)
|НПФ Сбербанка
|6,2
|56,3
|638,5
|8752,8
|«Газфонд Пенсионные накопления»
|5,5
|57,8
|559,7
|6435,2
|«Открытие» (быв. «ЛУКОЙЛ-Гарант»)
|4,2
|30,2
|512,1
|7035,8
|«Будущее»
|4,8
|2,6
|264,8
|4214,4
|«ВТБ Пенсионный фонд»
|6,0
|60,4
|260,0
|2721,7
|«Сафмар»
|2,1
|16,9
|252,1
|3824,6
|«Эволюция» (быв. «Нефтегарант»)
|6,4
|58,3
|172,1
|1979,8
|«Большой»
|6,4
|51,6
|46,4
|440,2
|Национальный НПФ
|6,0
|62,3
|23,7
|309,2
|«Социум»
|7,3
|59,0
|22,6
|303,4
|Ханты-Мансийский НПФ
|5,5
|64,8
|15,9
|133,9
|«Магнит»
|6,2
|51,5
|13,3
|227,3
|«УГМК-Перспектива»
|6,0
|64,1
|11,3
|95,3
|НПФ «Сургутнефтегаз»
|6,2
|70,8
|11,1
|40,4
|НПФ «Транснефть»
|5,0
|53,3
|10,3
|48,5
|«Атомфонд»
|5,1
|51,7
|7,8
|59,8
|«Доверие»
|5,6
|51,2
|7,2
|113,0
|«Федерация»
|5,9
|34,7
|6,1
|85,7
|ОПФ
|7,1
|62,9
|5,5
|55,7
|«Волга-капитал»
|5,9
|62,0
|4,9
|65,4
|«Алмазная осень»
|5,9
|62,2
|4,0
|34,0
|«Гефест»
|5,5
|70,5
|3,4
|30,1
|«Стройкомплекс»
|5,6
|52,9
|3,4
|40,4
|«Профессиональный»
|3,8
|47,3
|2,4
|20,2
|«Первый промышленный альянс»
|6,0
|64,3
|2,0
|31,6
|«Ростех»
|6,2
|58,7
|1,9
|17,0
|«Телеком-Союз»
|-1,8
|17,0
|1,4
|15,4
|«Аквилон»
|5,4
|57,1
|1,0
|9,4
|«Альянс»
|6,4
|59,0
|0,9
|4,2