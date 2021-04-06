Президент Сербии привьется от COVID-19 китайской вакциной

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что сделает прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. В августе прошлого года он обещал, что привьется российским «Спутником V», если сербские специалисты подтвердят его безопасность и надежность. Сербия одобрила использования «Спутника V» в декабре 2020 года.

«Завтра (6 апреля.— “Ъ”) я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm»,— рассказал господин Вучич в эфире сербского телеканала Pink (цитата по ТАСС). Ему сделают прививку во время рабочей поездки в поселок Рудна-Глава (200 км к востоку от Белграда).

С января 2021 года в Сербии начали применять «Спутник V» для вакцинации. 5 апреля Россия и Сербия заключили соглашение о передаче технологий по производству российской вакцины. Число заболевших COVID-19 в Сербии превысило 621 тыс., умерли от вируса более 5,4 тыс. человек.

О продвижении российской вакцины за рубежом — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».